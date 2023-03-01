ختام فعاليات الدورة التدريبية للأطباء وفرق التمريض بوحدات الكلى بالدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشي

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لأطباء وفرق التمريص بوحدات الكلى بالدقهلية، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب بوحدات الكلى، وبحضور 35 متدرباً.

حاضر بالدورة التى استمرت على مدار 3 أيام الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى، والدكتورة إيمان عيد استشاررى أمراض الكلى.

من جانبه، كشف الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى، أن التدريب اشتمل على عدد كبير من الموضوعات، منها طرق إدارة وحدات الغسيل الكلوي والتدريب علي الغسيل البريتوني، فضلاً عن كيفية علاج المضاعفات التي قد تحدث للمريض أثناء جلسات الغسيل وكذلك كيفية متابعة محطات معالجة المياه بوحدات الغسيل الكلوى.

تأتي تلك الدورات بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع كفاءة وجاهزية الاطقم الطبية، وتحت إشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.