حياة كريمة: الانتهاء من تجهيز 20 معملا جديدا فى مدارس البحيرة

كتبت أسماء أمين

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" انتهاء المرحلة الثالثة من تجهيز 20 من معامل المدارس في محافظة البحيرة بأحدث الأجهزة التكنولوجية وربطها بالإنترنت، وتنفيذ برامج للتوعية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بنظام التعليم الرقمي الجديد، وذلك فى ضوء محور بناء الإنسان، والاهتمام بالتعليم كعنصر أساسي من عناصر بناء الإنسان، وضمن مبادرة "التعليم حياة".

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين مؤسسة "حياة كريمة ومؤسسة "فودافون مصر" لدعم جهود الدولة فى منظومة التحول الرقمي وتطوير التعليم، وفي إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتحسين وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.

وعلى مدار أسبوعين قدمت منصة "تعليمي" التابعة لمؤسسة فودافون برامج توعوية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على كيفية استخدام التكنولوجيا والحلول المتطورة في التعليم، وكيفية استخدام المنصة.

وتقدم منصة "تعليمي" المحتوى الرقمي، يتضمن المناهج التعليمية المتنوعة لكل المراحل الدراسية، من أجل مساعدة الطلاب في عملية التعليم الرقمي، وفي الوقت نفسه السماح لأولياء الأمور بمتابعة التقدم الذي يحققه أبنائهم، خلال رحلتهم التعليمية للتخفيف من عبء الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى تزويدهم بأحدث نصائح الأبوة والأمومة المعتمدة من أفضل الخبراء التربويين. كما توفر المنصة أيضا، محتوى تعليميًا لأولياء الأمور، يساعدهم على استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح، لفهم كيفية استخدام الطلاب للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

جدير بالذكر أن مبادرة "التعليم حياة" تستهدفنشر ثقافة التعليم الرقمى من خلال التوعية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بقرى الريف المصرى، وتجهيز 100 من معامل المدارس في خمس محافظات بأجهزة الحاسب الآلى وتوصيلها بإنترنت فائق السرعة، وتوعية الطلاب والمعلمين وأولياء الامور بكيفية التعامل مع الإنترنت والمنصات التعليمية.