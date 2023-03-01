حملة أمنية مكبرة بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية تضبط مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديريتي أمن (الشرقية - الإسماعيلية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (بلبيس - الإسماعيلية -القصاصين) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).
عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن المركزي ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم استهدافهم على النحو التالى:
ضبط (3 عناصر إجرامية) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار - 4 سيارات - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).
كما تم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة القصاصين وبحوزته (عدد 20 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبلغ مالى - هاتف محمول).
وتم ضبط (عنصر إجرامى) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الأفيون – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).
ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها
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