حملات تفتيشية على الأسواق بالبحر الأحمر للتأكد من ضبط الأسعار

فى مدينة القصير أكد اللواء ايهاب رشاد، رئيس مدينة القصير على الاستمرار في الحملات التفتيشية على الأسواق بصفة مستمرة، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الادمى، ومراجعة الإعلان عن الأسعار بكل منفذ.

واوضح أن الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير بالتنسيق مع مكتب الصحة والطب البيطرى، بحملة تفتيشية، على منافذ بيع السلع الغذائية بشارع العاشر من رمضان وجامعة الدول العربية.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 5 محال تدار بدون ترخيص نشاط و1 عدم تجديد رخصة إشغال و5 بدون ترخيص إشغال و8 شهادات صحية ومحضر إعدام مواد غذائية متنوعة .