حملات تفتيشية على الأسواق بالبحر الأحمر للتأكد من ضبط الأسعار

شنت مجالس المدن المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر، عدة حملات صباحية ومسائية مختلفة علي الاسواق والمحال المختلفة، لضبط الاسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة، وذلك لتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومحاربة الغلاء وضبط الأسواق.
فى مدينة القصير أكد اللواء ايهاب رشاد، رئيس مدينة القصير على الاستمرار في الحملات التفتيشية على الأسواق بصفة مستمرة، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الادمى، ومراجعة الإعلان عن الأسعار بكل منفذ.
واوضح أن الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير بالتنسيق مع مكتب الصحة والطب البيطرى، بحملة تفتيشية، على منافذ بيع السلع الغذائية بشارع العاشر من رمضان وجامعة الدول العربية.
وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 5 محال تدار بدون ترخيص نشاط و1 عدم تجديد رخصة إشغال و5 بدون ترخيص إشغال و8 شهادات صحية ومحضر إعدام مواد غذائية متنوعة .
فى مدينة الغردقة أكد اللواء أشرف البيه، رئيس المدينة الغردقة، أن عملية تنفيذ الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية، والاسواق تتم بصفة دورية وتكثيف الرقابة عليها والعمل على تفعيل جميع الجهات الرقابية بالمدينة.
واوضح أن نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة للتفتيش والمرور على عدد 2 منشأة سياحية بسهل حشيش بالتنسيق مع الطب البيطري والإدارة الصحية والأمن الصناعي ومكتب العمل و البيئة مدينة ومساعد رئيس المدينة للشئون القانونية بالمدينة. تحت اشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة
و أشادت اللجنة بوجود تراخيص للفندقين وسريان السجل البيئي وترخيص المدير بهما، وجدت بعض الملاحظات الصحية واشتراطات الأمن الصناعي وعدم استيفاء نسبة 5% من تعين العمالة من ذوي الاحتياجات، عدم تقديم مايفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية 3% ، عدم تقديم ما يفيد عمل نسخة عقد لكل عامل.
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