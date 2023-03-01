جولة لرئيس مدينة السنطة لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ومعارض أهلا رمضان

الغربية محمد طارق

أجرت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، جولة صباح اليوم لتفقد عدد من المشروعات بمختلف القطاعات بالمركز والمدينة، وكذا أعمال النظافة والتجميل للطرق والحدائق ومتابعة توافر السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.



حيث بدأت الجولة بمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والاهتمام بالمساحات الخضراء ورى أحواض النباتات وتدعيمها بزراعه الأشجار ونباتات الزينة بالوحدة المحلية بكفر كلا الباب، كما تفقدت موقف السنطة العمومى لمتابعة حركة المرور وتسهيل ركوب المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور وإدارة المواقف بالسنطة.



وخلال الجولة تفقدت رئيس المدينة تفقدت معرض أهلا رمضان بمدينة السنطة، وشددت على توافر كافة السلع الغذائية والأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذلك أعمال إصلاح عامود إنارة عامة مائل على الطريق السريع على نفقة المواطن اثر اصطدام سيارته به حفاظا على ارواح المواطنين.



وفى سياق اخر قامت اللجنة الرقابية على الأسواق بحملة تفتيشية لمراقبة الأسعار والمواد الغذائية بحى أول المحلة الكبرى وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 42 محضر تنوعت بين مخالفات تموين، صحة، طب بيطرى ومخالفات محررة من قبل هيئة سلامة الغذاء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين، وذلك تحت إشراف المحاسب أحمد المغاورى رئيس حى أول المحلة الكبرى.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة قطور تحت إشراف الدكتور ياسر الجندى رئيس المدينة، وعضوية مسئولى مديريات الصحة، التموين والبيطرى وهيئة سلامة الغذاء وبالاشتراك مع اللجنة الرئيسية بالمحافظة بالمرور على المنافذ ومحال بيع السلع الغذائية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 5 محاضر نقص اشتراطات صحية وعدد 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.



وفى ذات السياق قامت مديرية الطب البيطرى تحت إشراف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية المديرية، بتنفيذ حملات لإحكام الرقابة البيطرى على الأسواق، أسفرت عن ضبط 284 كجم من اللحوم ومصنعات اللحوم والأسماك.