جهاز صينى للتقبيل عن بعد.. "شفاه سيليكون" تمنح المتزوجين قبلات عبر الإنترنت

كتب- أحمد الجمل

أثار الجهاز الصينى الغريب صاحب "الشفاه" الدافئة والمتحركة من السيليكون الضجة على مواقع التواصل الاجتماعى فى الصين.

هذا الجهاز الذى أعلن عنه فى سبيل السماح للأزواج الذين يعيشون على بعد مسافات طويلة بمشاركة الحميمية الجسدية، وفق ما جاء على شبكة الـ"سى أن أن".

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الجهاز مزوّد بأجهزة استشعار الضغط والمحركات، ليكون قادرًا على تقليد قبلة حقيقية من خلال تكرار الضغط والحركة ودرجة حرارة شفاه المستخدم.

وإلى جانب حركة التقبيل، يمكن للجهاز أيضًا نقل الصوت الذى يصدره المستخدم.

ولإرسال قبلة، يحتاج المستخدمون إلى تنزيل تطبيق على الهاتف المحمول وتوصيل الجهاز بمنفذ شحن الهاتف.

وبعد الاقتران مع شركائهم فى التطبيق، يمكن للأزواج بدء مكالمة فيديو وإرسال نسخ طبق الأصل من قبلاتهم إلى بعضهم البعض.

ويسمح الجهاز الصينى للمستخدمين أيضًا بالاقتران مع الغرباء بشكل مجهول فى "مربع التقبيل" فى التطبيق.

وإذا تطابق شخصان غريبان بنجاح وأحب كل منهما الآخر، فيمكنهما طلب تبادل القبلات.

ويمكن للمستخدمين أيضًا "تحميل" معانقاتهم فى التطبيق ليتمكن الآخرون من تنزيلها وتجربتها.

وفى أكبر موقع للتسوق عبر الإنترنت فى الصين، "Taobao"، شارك العشرات من المستخدمين مراجعاتهم للجهاز، الذى يبلغ سعره 288 يوانًا، أى 41 دولارًا أمريكيًا. وعلّق أحد المستخدمين، قائلًا: "لم تصدق شريكتى أن التقبيل عن بُعد يمكن تحقيقه فى البداية، هذه هى أفضل مفاجأة قدمتها لها خلال علاقتنا طويلة المدى".

ومع ذلك، بينما رأى العديد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى جانبًا مضحكًا للجهاز، انتقده آخرون ووصفوه بأنه "مبتذل" و"مخيف".

كما أعرب البعض عن مخاوفهم من أن يتمكن القاصرون من شرائه واستخدامه، وقال أحد المعلقين عليه، "لا أفهم الجهاز لكننى مصدوم تمامًا".

وعلى منصة شبيهة بـ"تويتر"، حصدت العديد من الوسوم التى تدور حول الجهاز مئات الملايين من المشاهدات خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لـ"Global Times"، حصل الاختراع على براءة اختراع من معهد "Changzhou" المهنى لتكنولوجيا الميكاترونيك.

وقال جيانج تشونج لى، المخترع الرائد فى التصميم، "فى جامعتى، كنت على علاقة بعيدة المدى مع صديقتى، لذلك لم نتواصل مع بعضنا البعض إلا من خلال الهاتف، ومن هنا نشأ الإلهام لاختراع هذا الجهاز ".

وكان جيانج قد تقدّم بطلب للحصول على براءة اختراع منذ العام 2019، لكن براءة الاختراع انتهت فى يناير 2023. ويأمل جيانج الآن فى أن يتمكن شخص آخر من التوسع فى التصميم وإتقانه.

وهناك اختراع مشابه وهو "كيسنجر"، أطلقه معهد "Imagineering Institute" فى ماليزيا فى عام 2016. لكنّه جاء على شكل وسادة سيليكون حساسة للمس، بدلًا من الشفاه ذات المظهر الواقعي.