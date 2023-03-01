جنايات المنصورة تنظرمحاكمة سيدة أجبرت طفلها على التسول

تنظر محكمة جنايات المنصورة اليوم، محاكمة سيدة، لسماع مرافعة الدفاع والمدعين بالحق المدنى وذلك فى قضية قيام المتهمة بتعذيب نجلها وإجباره على التسول باستعمال القوة والعنف والتهديد، وإحداث إصابة ابنها بضربه بخرطوم ومياه مغلية، مما تسبب فى فقد مساحة كبيرة من فروة الرأس علاوة على احتجاز الطفل، وعرضت حياته للخطر كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بهما

تنظر القضية برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادونى، والمستشار محمد محمد عبد العزيز خلف، والمستشار هشام على جمال غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق فى القضية رقم 18684 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022 كلى جنوب المنصورة.

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوى، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهمة "إسراء ا. ع."، 29 عاما، إلى محكمة الجنايات المختصة لأنها بتاريخ سابق على 11/10/2022 بدائرة قسم أول المنصورة، تعاملت فى نجلها الطفل المجنى عليه "محمد أ. س" 9 سنوات، حال كونها أحد أصوله ومسئولة عن ملاحظته وتربيته ولها سلطة عليه بأن استعملت القوة والعنف والتهديد بههما، وكان ذلك بقصد استغلال المجنى عليه فى أعمال التسول بالطرق العامة وتم ذلك الفعل بطريق الأذى الجسيم والتعذيبات البدنية الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والنفسية.