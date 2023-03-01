جامعة الإسكندرية تتقدم في التصنيف الدولى QS للتخصصات بالجامعات.. تفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية عن نتائج التصنيف الدولى QS للتخصصات لعام 2023، حيث حصلت جامعة الإسكندرية على الترتيب الدولى 327 فى مجال التخصص العام : الهندسة والتكنولوجيا بنسبة 6, 64 ، والترتيب 356 فى مجال التخصص العام : علوم الحياة والطب بنسبة 4, 59 بتقدم 19 نقطة عن العام الماضى وأوضح رئيس الجامعة أن هذه التخصصات العامة تبنى على تخصصات فرعية مثل الهندسة الكيميائية والهندسة المعمارية والطب والعلوم البيولوجية.

يذكر أن تصنيف QS البريطاني يعتمد على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين ونسبة التحاق الطلبة الدوليين ونسبة حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس ونسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس ونسبة عدد الاستشهادات بالأبحاث للمدرسين وتأثير الجامعة على شبكة الإنترنت.





