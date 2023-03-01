ثقافة شمال سيناء تنظم ورش حرف تراثية وعروض فنية لأطفال المدارس

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت قافلة الثقافة للجميع ورش حرف تراثية وبيئية لفتيات وسيدات قرى قاطية و أقطية والجناين بنطاق منطقة قرى المثلث الأخضر بمركز بئر العبد بشمال سيناء.

قال أشرف المشرحانى مدير عام ثقافة شمال سيناء ، إن متدربات من الفتيات والسيدات شاركن فى ورشة تطريز الثوب السيناوى، كما قدمت القافلة الثقافية مواهب من أطفال مدارس قرى المريح و الجناين و قاطية فى إلقاء الشعر.

وأضاف أن الطفل محمد أشرف طالب بالصف الأول الإعدادي برع فى إلقاء الشعر الوطنى عن شهداء سيناء، كما قدمت عدد من الطالبات أعانى وطنية فى فقرة إكتشاف موهبة الغناء ونظمت القافلة معرض كتاب لطلبة أهالى وطلبة مدارس قرى المثلث الأخضر بشمال سيناء.

وأشار إلى أن هذا النشاط الثقافى المكثف لشمال سيناء هذا الأسبوع يأتى، بعد إنتهاء قافلة الشيخ زويد الأسبوع الماضى تنفيذًا لتوجيهات وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى بإستمرار تقديم الخدمة الثقافية المتنوعة لأطفال وأهالي شمال سيناء ومزيد من الإهتمام بتنفيذ ورش الحرف التراثية والبيئية لبنات وسيدات مدن وقرى ووديان محافظة شمال سيناء، حتى تستطيع الفتيات والسيدات تنفيذ مشروعات إقتصادية صغيرة من خلال إتقان تفصيل الثوب السيناوى، ومشغولات الخرز وغيرها من أنشطة الحرف التراثية والبيئية لمجتمع شمال سيناء.

وأضاف أن مشايخ بئر العبد ممثلين بالشيخ حميد منصور والشيخ ابراهيم أبو زقزوق، تبرعوا بموقع يصلح لإقامة ورش حرف تراثية وبيئية دائم لفتيات وسيدات قرى المثلث الأخضر، تحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى.

شارك فى الاستفادة من النشاط طلاب مدارس قرى المثلث الاخضر وهى قاطية المريح و الجناين و أقطية ، مدرسة عوتالله الزراعية، مدرسة حسين سالم الثانوية المشتركة، مدرسة سالم اشتيوى الإعدادية، مدرسة الزقازقة للتعليم الأساسى، مدرسة غانم شبانه ، مدرسة الزهور الإبتدائية ، معهد قاطية الأزهرى ، مدرسة التعليم المجتمعى ، مركز شباب قاطيه، ونظمها بيت ثقافة قاطية بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى، وتخللت الفعاليات انشطة متنوعة، ومعرض كتاب متنقل بمقابل زهيد لتشجيع الأطفال على إقتناء الكتب وممارسة القراءة، وعروض فنية لفرقة كورال أطفال بيت ثقافة قاطية تحت التأسيس، وتلقائية، وتكريم أسر الشهداء.



