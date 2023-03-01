اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى ومحافظ الوادى الجديد بشأن ضوابط المياه الجوفية

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:49 م
تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى ومحافظ الوادى الجديد بشأن ضوابط المياه الجوفية وزير الموارد المائية والري يستقبل محافظ الوادى الجديد
كتبت أسماء نصار

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استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية بالمحافظة.
 
وتم استعراض مجهودات الوزارة فى تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بمحافظة الوادى الجديد (الخارجة والداخلة والفرافرة)، بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية والإستخدام الرشيد لها ، حيث أكد الدكتور سويلم على متابعة الوزارة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة، وعدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما جاء فى اللقاء للحفاظ على المياه الجوفية 
 
1- متابعة مستمرة لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية.
2- عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية.
3- الحرص على إستكمال منظومة التحول للطاقة الشمسية بكافة الآبار الحكومية بالوادي الجديد.
4- أهمية التحول لنظم الرى الحديث بالوادى الجديد لترشيد الإستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

وزير الرى

المياه الجوفية

ضوابط المياه الجوفية

محافظة الوادى الجديد



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