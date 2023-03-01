تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال فبراير الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، بحجم تداول بلغ 106.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 5.8 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 107.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.1 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث " مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 190.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 104.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 261 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 27.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 73.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 975.3 مليون جنيه، ثم "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، بحجم تداول 54.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 969 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بلتون المالية القابضة"، بحجم تداول 282.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 917.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الإسكندرية للزيوت المعدنية" بحجم تداول بلغ 98.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 796.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 17002.08 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 3016.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 4495.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.42% ليغلق عند مستوى 20212.90 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3473.44 نقطة.