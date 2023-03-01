"تضامن المنوفية" تعيد مسنا لدار مسنين بعد خروجه ومبيته بالشارع.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت مديرية التضامن بمحافظة المنوفية، تحت رئاسة إمام فوزى وكيل وزارة التضامن بالمنوفية، من إعادة مسن إلى دار مسنين بعد اتخاذ الدار قرار بخروجه ورد أى اشتراكات نظرا لتجاوزاته والإساءة للدار.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ان المديرية تحركت فور تداول قيام المسن بالمبيت فى الخلاء، حيث قامت المديرية بالتدخل مراعاة لظروف المسن وعدم توافر سكن له بعيدا عن الدار.

وأكد وكيل وزارة التضامن، على انه تم عقد اجتماع مع المسن ومسؤلي الدار للوقوف على أسباب خروجه من الدار وبحث مشاكله مع إدارة الدار مع التعهد بالتزام المسن بتعليمات ولوائح الدار، وكذلك التزام الدار بحسن رعايته تقديرا لظروفه.