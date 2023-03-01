"تربية حلوان" تنظم الملتقى العلمى للبحوث التربوية ولجنة أخلاقيات البحث العلمى

وعلى جانب آخر، أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في دورة الصحافة الإلكترونية وتقنيات الإعلام الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أإن مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم مجالات مختلفة تساهم فى تنمية القدرات الذاتية، وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع في الحصول على التعليم بجودة عالية والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية أن هذا يأتى إنطلاقا من سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات متعددة والتى يقدمها المركز، والتي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.