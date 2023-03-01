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"تربية حلوان" تنظم الملتقى العلمى للبحوث التربوية ولجنة أخلاقيات البحث العلمى

الأربعاء، 01 مارس 2023 04:42 م
"تربية حلوان" تنظم الملتقى العلمى للبحوث التربوية ولجنة أخلاقيات البحث العلمى جامعة حلوان -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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نظمت وكالة كلية الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية جامعة حلوان الملتقى العلمي للبحوث التربوية ولجنة أخلاقيات البحث العلمي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وإشراف الدكتور خالد مالك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 
وأوضح الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، أن الملتقى تحدث به نخبة من الأساتذة والخبراء حول آليات عمل لجنة أخلاقيات البحث العلمي ومعايير المراجعة، والانتحال العلمي، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالبحث العلمي والبحوث التربوية، والتي تهم كافة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.
 
وعلى جانب آخر، أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في دورة الصحافة الإلكترونية وتقنيات الإعلام الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.
 
ومن جانبه، قال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أإن مركز اللغات للأغراض المتخصصة من المراكز الرائدة التي تخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين في تعلم مجالات مختلفة تساهم فى تنمية القدرات الذاتية، وإتاحة الفرصة أمام قطاع عريض من فئات المجتمع في الحصول على التعليم بجودة عالية والمساهمة في إعداد الطلاب وإمدادهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.
 
وأوضحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية أن هذا يأتى إنطلاقا من سلسلة  الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات متعددة والتى يقدمها المركز، والتي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

 


جامعة حلوان

البحث العلمى

لجنة اخلاقيات البحث العلمى

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التعليم العالى



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