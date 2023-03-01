تخصيص قطعتى أرض لإنشاء محطة صرف بأكياد ونقطة إطفاء بالنوبة

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية على تخصيص 200 متر لإنشاء نقطة إطفاء بقرية النوبة ببلبيس، وقطعة أرض بقرية أكياد القبلية بفاقوس لإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحى.

وكانت جلسة المجلس، برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، قد ناقشت عدداً من الكتب الواردة في المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن النظر في تخصيص مساحة 200 م أملاك دولة ملك الوحدة المحلية بأولاد سيف لصالح الحماية المدنية لإنشاء نقطة إطفاء تابعة لقرية النوبة بعرب البياضين بمركز بلبيس بدون مقابل ليوافق المجلس التنفيذي للصالح العام وعليه يتم مخاطبة وزير التنمية المحلية للعرض علي رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار اللازم لتخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء نقطة إطفاء عليها.

كما وافق المجلس التنفيذى على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 9 أفدنة و8 قيراط و11 سهم أملاك دولة الواقعة بحوض السعده زمام ناحية أكياد القبلية بمركز فاقوس بدون مقابل لإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي عليها لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهدا في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقانون للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.