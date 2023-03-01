تحقيقات العثور على جثة شاب فى منشأة ناصر: الطب الشرعي أكد وفاته نتيجة جرعة مخدرات

كتب سليم على

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد الكشف على جثة شاب عثر عليها بأحد الشوارع في منطقة منشأة ناصر، أن الوفاة طبيعية نتيجة تعرضه لجرعة زائدة من المخدرات ”اوفر دوز”.

كانت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أمرت بتشريح جثة شاب عثر عليها في منطقة منشأة ناصر والدفن بعد الإنتهاء، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، واستدعاء أهله وذويه لسؤالهم حول الواقعة.

تبين من مناظرة النيابة لجثة المتوفى، أنه في العقد الرابع يرتدى كامل ملابسه، كما تبين خلو جسده من أية آثار اعتداء، وترجح التحريات الأولية أن الوفاة نتيجة المخدرات، واستمعت النيابة، إلى أقوال أسرته، وأكدوا أنه مدمن للمخدرات واعتاد تعاطيها في الشارع والغياب عن المنزل لفترات طويلة، ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته.

كان مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، قد تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.