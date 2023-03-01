تحقيقات العثور على أشلاء منجد داخل أكياس بالمعادى: زوج خطيبته السابقة السبب

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية، حول واقعة العثور على أشلاء جثة عامل داخل أكياس بلاستيكية بكورنيش المعادي، أن المجنى عليه تبين إصابته بـ4 طعنات في البطن، و4 طعنات في منطقة الظهر، وتم التمثيل بجثته وتقطيعها لأجزاء ووضعها في 6 أكياس بلاستيكية وتركها بكورنيش المعادي.

وأشارت تحقيقات النيابة الأولية، إلى أن المجنى عليه يدعى "أ.ع"، يعمل منجد وفى منتصف الاربعينات، وحُرر بلاغًا باختفائه منذ 6 أيام.

واوضحت التحقيقات، أن تحريات المباحث كشفت أن زوج خطيبته السابقة وراء ارتكاب الواقعة معتقدا وجود علاقة آثمة بينهما، فقرر التخلص منه وإخفاء جريمته.

كانت جهات التحقيق، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور علي أكياس بداخلها أشلاء آدمية بكورنيش المعادى بمنطقة مهجورة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على أشلاء شخص مقطعة داخل أكياس .

ومن خلال الفحص تبين أن وراء عاطل أعترف بقتله وتقطيع جثته إلى أشلاء ووضعها في أكياس بلاستيك لجمع القمامة وألقاها في منطقة مهجورة بكورنيش النيل نطاق المعادي، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وكشف المتهم أمام جهات التحقيق معه عن كواليس تنفيذ الجريمة والدافع وراء ارتكاب جريمة القتل فيما تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.