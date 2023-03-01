بيع البيض بـ95 جنيها للأبيض و96 للأحمر أمام ديوان محافظة القليوبية فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار جهود المحافظة محاربة غلاء الأسعار للسلع الغذائية الأساسية للإنسان، مشيرا إلى أنه تقرر توفير كراتين بيض للمواطنين من انتاج مشروع المحافظة للبيض بديوان عام المحافظة، سعر كرتونة البيض الأبيض 95 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأحمر 96 جنيها.

وتفقد، المحافظ، اليوم، سيارات بيع البيض أمام ديوان عام المحافظة بأسعار مخفضة من مشروع الـ30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك إسهاما من المحافظة لدعم المواطنين ومحاربة جشع التجار واستغلالهم.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم يوميا توفير سيارات لبيع البيض للمواطنين أمام ديوان عام المحافظة، ووجه المحافظ بعمل معرض دائم للمواطنين والتنسيق مع الغرفة التجارية لتوزيع البيض في معارض "أهلا رمضان" التي تقيمها المحافظة للمواطنين لبيع البيض بأسعار مخفضة أقل من مثيلها في الأسواق والماركت، مشيرا إلى أن المشروع هدفه الأول هو دعم المواطن وتوفير المنتج له بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

يذكر أن مشروع الـ30 مليون بيضة ضمن مشروعات المحافظة وتبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالي 30 مليون بيضة في العام الواحد، ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر انتاج"، وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، ويساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين وتهتم المحافظة بالمشروع اهتماما بالغا ويتم متابعته من خلال أعضاء مجلس الإدارة المتخصصين في هذا المجال سواء من الزراعة أو الطب البيطري، وانعكس ذلك على جودة الإنتاج الذي ينتجه المشروع وتربية السلالات الجيدة.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، ومنال معوض مدير عام الشئون المالية والإدارية.



إقبال المواطنين لشراء البيض بالقليوبية



المحافظ يتابع بيع البيض للمواطنين



جانب من الإقبال علي شراء البيض