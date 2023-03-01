بوتين يدشن "أطول" خط مترو دائرى فى العالم

وكالات

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خط مترو جديد ضمن شبكة مترو موسكو الضخمة، مؤكدا أنه أطول خط مترو دائري في العالم.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، نوه الرئيس الروسي خلال كلمته إلى أن مترو الأنفاق الجديد مشروع ضروري ومهم جدا بالنسبة لمدينة موسكو، وأن هذا الإنجاز نفذ بفضل الإدارة الناجحة لسلطات العاصمة.

المترو وبين بوتين أن "الخط الدائري الكبير" الذي يبلغ طوله 70 كيلومترا، أصبح أطول خط مترو متصل (حلقة) تحت الأرض في العالم.



محطة المترو

وأضاف "من حيث طوله، أصبح خط الخط الدائري الكبير، الذي يبلغ طوله 70 كيلومترا أكبر حلقة مترو أنفاق في العالم، متجاوزا بذلك (حلقة مترو) أصدقائنا في الصين".

محطة المترو من الخارج