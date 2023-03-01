اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 06:24 م
أكرم القصاص
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بوتين يدشن "أطول" خط مترو دائرى فى العالم

الأربعاء، 01 مارس 2023 05:23 م
بوتين يدشن "أطول" خط مترو دائرى فى العالم الخط الجديد
وكالات

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دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خط مترو جديد ضمن شبكة مترو موسكو الضخمة، مؤكدا أنه أطول خط مترو دائري في العالم.
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، نوه الرئيس الروسي خلال كلمته إلى أن مترو الأنفاق الجديد مشروع ضروري ومهم جدا بالنسبة لمدينة موسكو، وأن هذا الإنجاز نفذ بفضل الإدارة الناجحة لسلطات العاصمة.
 
المترو
المترو
 
وبين بوتين أن "الخط الدائري الكبير" الذي يبلغ طوله 70 كيلومترا، أصبح أطول خط مترو متصل (حلقة) تحت الأرض في العالم.
 

محطة المترو
محطة المترو
 
وأضاف "من حيث طوله، أصبح خط الخط الدائري الكبير، الذي يبلغ طوله 70 كيلومترا أكبر حلقة مترو أنفاق في العالم، متجاوزا بذلك (حلقة مترو) أصدقائنا في الصين".
 
محطة المترو من الخارج
محطة المترو من الخارج
 
وبدورها، أعلنت سلطات موسكو، أن الدخول إلى المترو عبر محطات "الخط الدائري الكبير" المنتشرة على طول الخط، سيكون مجانا لمدة 5 أيام، وذلك بمناسبة افتتاح الخط الجديد، الذي لقب بالقلب الثاني النابض للعاصمة الروسية.

 


روسيا

بوتين

فلاديمير بوتين

خط مترو دائرى

شبكة مترو موسكو



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