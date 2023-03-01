اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 12:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لتبادل الخبرات والتدريب وتطوير نظم معلومات الموانئ..

بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والوكالة المجرية لترويج الصادرات

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:05 م
بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والوكالة المجرية لترويج الصادرات جانب من التوقيع
كتب مدحت عادل

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في إطار تعزيز التعاون مع الجانب المجري واستقطاب الاستثمارات المجرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قام الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس  لشئون الاستثمار والترويج وجابور جيني نائب المدير التنفيذي للوكالة المجرية لترويج الصادرات HEPA بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والتعاون لترويج الاستثمارات والعمل على تطوير مشروعات ونظم المعلومات في الموانئ التابعة، والتي قد أعلنت الهيئة الاقتصادية عن توقيعه أوائل فبراير الماضي خلال جولة رئيس الهيئة الاقتصادية الترويجية للمجر.
 
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري المجري المشترك برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، ووزير التنمية الاقتصادية ضمن فعاليات زيارة دولة رئيس الوزراء المجري للقاهرة أمس. 
 
والجدير بالذكر أن هذا البروتوكول تم التطرق لمناقشته وتوقيعه عقب اللقاءات المكثفة التي قام بها رئيس الهيئة الاقتصادية مع مسئولي الوكالة المجرية  لترويج الصادرات، وكذا مناقشة سبل التعاون والاستثمار في قطاعات صناعية منها السيارات والإلكترونيات والتي تستهدف المنطقة توطينها في مناطقها الصناعية المخصصة لهذه الصناعات.
 
وتجدر الإشارة بأن بروتوكول التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات بين الطرفين وتنفيذ برامج التدريب والتطوير للكوادر البشرية للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن دعم مشاريع التنمية للمنطقة بما يتماشى مع أهداف كلا الطرفين، بجانب الدعم الفني لتطوير نظم معلومات الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

اخبار الإقتصاد

مصر والمجر



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