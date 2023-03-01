بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حريق شقة سكنية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 3 أشخاص من اسرة واحدة، فى حريق شب صباح اليوم، الأربعاء، بأحد الشقق السكنية بمدينة أسوان ، وتم إخماد النيران وإسعاف المصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا بنشوب حريق بأحد منازل العقار رقم 42 بمنطقة السيل الجديد شرق مدينة أسوان ، ووجود مصابين بسبب الحريق، ووجه مدير المرفق بالدفع بثلاث سيارات الإسعاف لموقع الحريق.

وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم: "عطيات محمد خليل 75 سنة، وسامية محمد خليل 65 سنة" مصابين باختناقات وتم إسعافهما بالمكان وتركا، كما أصيب فى الحريق "سميحة أحمد محمد 60 سنة"، حروق سطحية فى الوجه واليدين، وتم نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.