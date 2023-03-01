اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 06:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

باريس: 8 فرنسيين حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر

الأربعاء، 01 مارس 2023 05:05 م
باريس: 8 فرنسيين حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر زلزال تركيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء أن ثمانية فرنسيين لقوا حتفهم من بين ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي. 


وقالت نائبة مدير مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية، إن "عدد الفرنسيين الذين لقوا حتفهم نتيجة هذا الزلزال ارتفع ليصل إلى ثمانية أشخاص".


وأكدت للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، أن الوزارة لم تكن لديها، منذ عدة أيام، معلومات عن ضحايا جدد، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة قد تكون نهائية. 


ولضمان حماية الرعايا الفرنسيين في تركيا، شكل مركز الأزمات والمساندة الفرنسي والسفارة الفرنسية في أنقرة غرفة عمليات لإدارة الأزمات. 


ولقي أكثر من 50 ألف شخص حتفهم في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير، بحسب آخر الإحصائيات.


وقد أرسلت فرنسا مساعدات إنسانية وطبية لمتضرري الزلزال. حيث أرسلت ما يقرب من 45 طنا من المعدات الإنسانية والطبية لإنشاء مستشفى ميداني لمساعدة المناطق المتضررة في تركيا من الزلزال المدمر. 


وكثفت فرنسا مساعداتها لتركيا وأرسلت 45 من رجال الإنقاذ و42 من رجال الإطفاء ورجال الإطفاء البحري، بالإضافة إلى الأطباء والجراحين وأطباء التخدير والممرضات والصيادلة الذين يقومون بتشغيل المستشفى الميداني بمساعدة الأتراك لتوفير الإمدادات الطبية العاجلة. 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة