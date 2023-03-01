انهيار منزل من 3 طوابق بجرجا جنوب سوهاج دون خسائر بشرية

سوهاج محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة الحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، انهيار منزل غير مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق بدائرة قسم شرطة جرجا دون حدوث إصابات، تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الإنهيار وتم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لفحص المنازل المجاورة وتحديد سبب الإنهيار.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بإنهيار منزل مكون من 3 طوابق غير مأهول بالسكان بدائرة قسم شرطة جرجا ولا توجد إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج بنشوب حريق بمنزل بناحية الحوزة دائرة قسم جرجا حيث تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من ثلاثة طوابق غير مأهول بالسكان ] ملك كل من مكرم س غ 59 سنة موظف، وبثينه ب س ا 57 سنة موظفه ويقيمون بذات الناحية وتم الدفع بــــــــ" 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " حيث تبين سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضافوا بإحتراق بعض المنقولات المنزلية المتهالكة.

تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الإنهيار وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة وتم إخطار الوحدة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج والتي أنتقلت وشكلت لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس لإعداد التقرير اللازم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.