انهيار بلكونات عقار دون إصابات بمنطقة بحرى فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انهارت 3 بلكونات من عقار قديم اليوم الأربعاء، في منطقة رأس التين التابعة لحي الجمرك وسط الإسكندرية ، دون وقوع إصابات أو وفيات.

تلقت شرطة النجدة إخطارا بانهيار أجزاء من عقار حي الجمرك بالتحديد في منطقة رأس التين أمام المستشفى البحري العام، وانتقلت على الفور القوات الأمنية رفقة قوات حي الجمرك وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن العقار المنهار جزئيا مكون من أرضي و3 طوابق، وقد تم انهيار 3 شرفات للطوابق العليا من ذلك المنزل القديم الصادر له قرار ترميم مسبقا.

وتم وضع كردون خشبي أمام العقار حتى الانتهاء من معاينته وترميمه، تحسبا لسقوط أجزاء أخرى منه على المواطنين.