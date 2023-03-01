اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 10:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار بلكونات عقار دون إصابات بمنطقة بحرى فى الإسكندرية

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:20 ص
انهيار بلكونات عقار دون إصابات بمنطقة بحرى فى الإسكندرية جانب من الإنهيار
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انهارت 3 بلكونات من عقار قديم اليوم الأربعاء، في منطقة رأس التين التابعة لحي الجمرك وسط الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو وفيات.
 
تلقت شرطة النجدة إخطارا بانهيار أجزاء من عقار حي الجمرك بالتحديد في منطقة رأس التين أمام المستشفى البحري العام، وانتقلت على الفور القوات الأمنية رفقة قوات حي الجمرك وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.
 
وبالفحص تبين أن العقار المنهار جزئيا مكون من أرضي و3 طوابق، وقد تم انهيار 3 شرفات للطوابق العليا من ذلك المنزل القديم الصادر له قرار ترميم مسبقا.
 
وتم وضع كردون خشبي أمام العقار حتى الانتهاء من معاينته وترميمه، تحسبا لسقوط أجزاء أخرى منه على المواطنين.
 
 
 

الاسكندرية

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

حاله الطقس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة