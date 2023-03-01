النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة مسن فى روض الفرج لبيان سبب االوفاة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة روض الفرج، بسرعة ارسال تقرير الصفة التشريحية حول واقعة العثور على جثة مسن في حالة تحلل داخل شقته، لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا من الأهالى يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق وبالتوجه إليها وكسر الباب عثر على جثة شخص على سرير غرفة النوم.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مسن في العقد السابع من العمر في حالة تحلل وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.