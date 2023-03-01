اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 11:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة العامة تعلن عن وظيفة معاون نيابة للذكور والإناث من دفعة 2022

الأربعاء، 01 مارس 2023 10:06 ص
النيابة العامة تعلن عن وظيفة معاون نيابة للذكور والإناث من دفعة 2022 النيابة العامة - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين "ذكور وإناث" من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، وذلك اعتبارا من 25 فبراير الجاري وحتى 2 مارس 2023.

وتضمن إعلان النيابة العامة صرف الملفات بالنسبة للذكور اعتبارا من يوم 25 فبراير وحتى 2 مارس المقبل، فيما تم تحديد الفترة من 11 وحتى 21 مارس لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

كما حدد الإعلان صرف الملفات بالنسبة للإناث اعتبارا من يوم 4 مارس وحتى 9 مارس المقبل، فيما تم تحديد الفترة من 22 وحتى 30 مارس التقديم بالملفات وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

واشترط الإعلان على أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

ونبهت النيابة العامة في إعلانها على الحضور بالكمامة ولن تقبل الطلبات قبل أو بعد المواعيد المحددة بهذا الإعلان، ويسجل المتقدم البيانات إلكترونيا على موقع النيابة العامة .

وعن الأوراق المطلوبة عند سحب الملف فتم تحديدها:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.
2- صورة المؤهل ويجوز سحب الملف بالافادة موضح بها التقدير العام للمرشح.
 
وعقب سحب الملف يتم فتح الموقع الالكتروني الخاص بالنيابة العامة لمتابعة التقديم حتى أخر يوم لتقديم الملفات ‏https://ppo.gov.eg.
 
وعن البيانات المطلوبة على الموقع الالكتروني بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات تكتب علي الموقع الالكتروني، حيث بعد الانتهاء من التسجيل يتم طباعة الملف خمس نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.

وظيفة معاون نيابة

النيابة العامة

معاون نيابة من الجنسين

ذكور

اناث

خريجي كليات الحقوق

وظائف النيابة العامة

معاون نيابة عامة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين معاوني النيابة العامة دفعتى 2019 وتظلمات 2018

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:04 م

شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية.. إنفوجراف

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:56 م

اليوم.. آخر موعد للمتخلفين عن المقابلات الشخصية لمعاونى النيابة الإدارية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:30 ص

غدا.. الموعد النهائى للمتخلفين عن مقابلات معاونى النيابة الإدارية الشخصية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 04:35 م

غداً.. معاوني النيابة الإدارية الجدد يتسلمون عملهم رسمياً بعد حلف اليمين

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة