اليوم السابع
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القبض على عاطلين لاتهامهما باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:06 م
القبض على عاطلين لاتهامهما باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول جريمة التسول- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، وإستجداء المارة ومسح السيارات والإستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض ومبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى" وبصحبتهما طفلين، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهمان بإستغلالهما فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهما كرهاً عنهما، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

أعمال التسول

جريمة التسول

أخبار الحوادث

أطفال أحداث



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