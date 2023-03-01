اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 09:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

القاهرة الإخبارية: تطبيق تسعير السلع الغذائية بالدولار في لبنان يثير جدلًا

الأربعاء، 01 مارس 2023 07:49 م
القاهرة الإخبارية: تطبيق تسعير السلع الغذائية بالدولار في لبنان يثير جدلًا احمد سنجاب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع بدء تطبيق تسعير السلع الغذائية في لبنان بالدولار الأمريكي، قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن القرار أثار جدلًا كبيرًا في الشارع اللبناني، وهناك من رحّب بهذه الخطوة باعتبار ها آلية للحكومة لضبط الأسعار، خصوصًا في ظل الانهيارات المتتالية لسعر الليرة اللبنانية.

 

وأضاف "سنجاب"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه لم يكن في حسبان الحكومة أن يصل سعر الدولار أمام الليرة إلى أكثر من 88 ألفًا للدولار الواحد، في حين أنه افتتح هذا العام بقرابة 42 ألف ليرة للدولار الواحد؛ أي أنه خسر أكثر من 46 ألف ليرة خلال شهرين فقط، مضيفًا أن وزير الاقتصاد اللبناني كان مجبرًا على اتخاذ هذا القرار الصعب، الذي أجله على مدار 6 أشهر.

 

وأشار إلى أن هناك انهيارات متتالية للعملة اللبنانية وتحاول الحكومة جاهدة أن تواجه ذلك، كما أن المواطن يكون مخيرًا فى دفع ثمن السلع بالدولار الأمريكي أو الدفع بالليرة اللبنانية، وفقًا لسعر الصرف المعلن بشكل يومي، مضيفًا أن وزير الاقتصاد اللبناني قال إن هذا القرار قابل للتطوير خلال الفترة المقبلة إذا ظهرت أي مشكلات أو تحديات للمواطن.

 


لبنان

السلع

احمد سنجاب

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة