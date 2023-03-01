اليوم السابع
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العثور على حصان "حى" تحت الأنقاض بتركيا بعد 21 يوما من ⁧الزلزال.. فيديو

الأربعاء، 01 مارس 2023 08:43 م
العثور على حصان "حى" تحت الأنقاض بتركيا بعد 21 يوما من ⁧الزلزال.. فيديو الحصان
كتب محمد جمال

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للحظة انتشال حصان على قيد الحياة من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا فى 6 فبراير، بحسب "روسيا اليوم".

وأفاد مغردون بأن الحصان تم إنقاذه من تحت الأنقاض بعد 21 يوما على وقوع الزلزال، ويظهر مقطع فيديو نشر على "تويتر" كيف تمكنت فرق الإنقاذ من تحرير الحصان بعد عدة ساعات من العمل المضني.

ونشر المقطع أول مرة، رائد أعمال تركى، وتم تداوله بكثرة حيث حصد 4.5 مليون مشاهدة، بحلول ظهر الأربعاء.

وفي 6 من فبراير ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، ولا تزال أعمال الإنقاذ والبحث في المناطق المنكوبة مستمرة حتى الآن.


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