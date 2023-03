العثور على حصان "حى" تحت الأنقاض بتركيا بعد 21 يوما من ⁧الزلزال.. فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للحظة انتشال حصان على قيد الحياة من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا فى 6 فبراير، بحسب "روسيا اليوم".

وأفاد مغردون بأن الحصان تم إنقاذه من تحت الأنقاض بعد 21 يوما على وقوع الزلزال، ويظهر مقطع فيديو نشر على "تويتر" كيف تمكنت فرق الإنقاذ من تحرير الحصان بعد عدة ساعات من العمل المضني.

In #Adiyaman a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the #earthquake was rescued by the team.

