الشرطة اليونانية تعتقل مدير محطة قطار محلية بسبب حادث تصادم

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ذكر مصدر مسئول بالشرطة اليونانية، أن عناصر شرطية ألقت القبض على مدير محطة قطار محلية كان مسئولا عن الإشارة، وذلك عقب وقوع حادث تصادم قطارين في شمال اليونان، مما أسفر عن مصرع 36 شخصا وإصابة العشرات.



وأضافت صحيفة "كاثميرني" اليونانية، على موقعها الإلكتروني، بأن عناصر التحقيق تحاول معرفة سبب وجود القطارين (قطار ركاب وقطار شحن) على نفس المسار.



وأعلنت الحكومة اليونانية ، في وقت سابق اليوم، الحداد الوطني الرسمي لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب حادث تصادم القطارين، والذي تم وصفه بأنه الأكثر دموية في تاريخ البلاد.



وذكرت الصحيفة أن أي شخص، يتم إثبات مسئوليته عن الحادث، سيواجه تهما محتملة تتعلق بالقتل وتعطيل السلامة المرورية مما يؤدي إلى الوفاة، عقوبة تبدأ بالسجن لسنوات وتصل إلى 10 سنوات.