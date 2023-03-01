السيطرة على حريق نشب فى برج للاتصالات باستاد نجع حمادى

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في برج للاتصالات، داخل ستاد نجع حمادي الرياضي، شمالي محافظة قنا.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق في برج للاتصالات، داخل ستاد نجع حمادي، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية من الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلي الواقعة وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، تم السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
حريق نشب في برج للاتصالات باستاد نجع حمادي
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