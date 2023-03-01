السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة - المنصورة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرًا لأعمال تنفيذ مشروع نفق (أحمد عرابى ) أسفل خطوط السكة الحديد بحوش محطة الزقازيق بمحافظة الشرقية لربط شرقها بغربها إعتباراً من غدا الخميس الموافق 2/ 3 / 2023 البدء فى أعمال المشروع بالتنسيق مع أجهزة المحافظة الأمر الذى يتطلب معه بعض التعديلات بصفة مؤقتة لحين الإنتهاء من الأعمال .

واضافت وزارة النقل ، أنه تيسيراً على الركاب وبوصول القطارات القادمة من القاهرة إلى المنصورة طريق خط الشرق بمحطة الزقازيق برصيف رقم (5) يقوم الركاب بالنزول وإستقلال القطار المتجه من الزقازيق إلى المنصورة المتواجد برصيف رقم (4) وكذلك القطارات القادمة من المنصورة إلى القاهرة طريق خط الشرق بمحطة الزقازيق برصيف رقم (4) يقوم الركاب بالنزول وإستقلال القطار المتجه من الزقازيق إلى القاهرة المتواجد برصيف رقم (5) حيث تم مراعاة أنتقال الركاب بنفس الرصيف بمحطة الزقازيق مع الأخذ فى الاعتبار التنسيق لوصول القطارات القادمة من القاهرة أو المنصورة إلى محطة الزقازيق بنفس المواعيد لعدم التأثير على مواعيد وصول الركاب .

كما يتم مسير قطارى 332 / 343 إكسبريس الصالحية / القاهرة و قطار 1112 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة طريق الطوالى الزقازيق / بنها / القاهرة كالجدول المرفق، و كذلك تعديل جدول قطار 1418 تحيا مصر الزقازيق / القاهرة كالجدول المرفق .