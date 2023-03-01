

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية تأتي تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى الصين، وسط تدقيق متجدد بشأن سبب تفشي المرض.



وقال بيرنز في تصريحات خلال حدث الأمن الدولي والتجارة والمنصة الاقتصادية بغرفة التجارة الأمريكية: "نحن أكبر اقتصادين، نحن أقوى دولتين في العالم، يجب أن نكون قادرين على العمل مع بعضنا البعض.. إذا كنا سنقوم بشيء لتقوية منظمة الصحة العالمية، فسنضطر إلى دفع الصين لتكون أكثر نشاطًا فيها، وبالطبع، أن تكون أكثر صدقًا بشأن ما حدث قبل ثلاث سنوات في ووهان مع الأصل لأزمة كوفيد-19".



وتأتي تصريحات السفير الأمريكي لدى الصين وسط أنباء تفيد بأن وزارة الطاقة الأمريكية حددت "بثقة منخفضة" أن جائحة كوفيد -19 جاء من تسرب معمل في الصين، على عكس انتقال العدوى الطبيعي أو نظرية أخرى.