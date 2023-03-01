السجن 15 عاما لطالب وبراءة آخر بتهمة قتل شخص بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، وكرم الطاهر، وأسامة الأمير، طالب بالسجن 15 سنة، لإتهامه بقتل شاب، بقرية السمطا في دشنا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، عندما وجهت جهات التحقيق لحسام.ح.ع، وإبراهيم.ا.ح، طالب، تهمة قتل.م، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات عائلية، كما وجهت للمتهمين حيازة سلاح وطلقات نارية.

تم احالة القضية التي حملت رقم 4596 لسنة 2022، جنح مركز شرطة دشنا، والمقيدة برقم 735 لسنة 2022، كلي قنا، والتي عاقبت المتهم الثاني بالسجن 15 سنة، وبراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه.