السجن المشدد 5 سنوات لسائق و2 آخرين لسرقة أسلاك كهربائية فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة كل من "إ.ف.ع" و"ك.م.ف" و"م.ك.إ" بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهم فى واقعة سرقة ليلا مع حمل أسلحة بيضاء.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 7369 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد بورود بلاغ بقيام المتهمين بسرقة أسلاك كهربائية من أحد العقارات بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب قيام كل من "إ.م.ف" عامل خردة مقيم فى العامرية، و"ك.م.ف" سائق مقيم فى العامرية، و"م.ك.إ" تباع، ومقيم في منطقة العجمي، بأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة أسلاك كهربائية من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة برج العرب، وكان ذلك ليلا حال حملهم أسلحة بيضاء مخبئه وأدوات أخرى، وقاموا بالاستيلاء على الأسلاك حال استقلال المتهم الثاني سيارة لنقل المسروقات وفروا بها هاربين .

وتحرر محضر بالواقعة ، وتمكن ضباط قسم شرطة برج العرب من ضبط المتهمين ،واقروا بارتكاب الواقعة وسرقتهم جميع الأسلاك الكهربائية الموجودة بمحل الواقعة وأنهم قاموا بصهر تلك الأسلاك الكهربائية وبيعها لأحد تجار الخردة، وأنه ليس علي علم بأن تلك الأسلاك متحصلة من جريمة سرقة وبالعرض علي النيابة ، أمرت بحبس المتهمين لارتكابهم الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون،وبعد الاطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170لسنة 1981، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .