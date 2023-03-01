السجن المشدد 10 سنوات لمزارع لحيازته مخدر الأفيون في الاسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة احمد عبد الوهاب، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم " ص.ا.ع" وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية، ومبلغ خمسمائه جنيها أتعاب المحامي المنتدب ، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احدث القضية المقيدة ،برقم 19881 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الافيون المخدر بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ص.ا.ع" مزراع ، بالاتجار في المواد المخدرة ،فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه، وبتفتيشة عثر بحوزته ممسكا بيده حافظة بلاستيكية وبضبطها وانتزاع الحافظة من يده تبين احتوائها علي قطعة من مخدر الافيون، وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ،وتحرر محضر بالواقعة ، وبعرض المتهم علي النيابة لمباشرة التحقيقات تبين من تقرير المعمل الكيميائي أن القطعة المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الافيون وززنت 400.54 جراما وبناء علي المواد فإن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك بعد الاطلاع علي المادة رقم 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.