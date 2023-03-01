

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في أعمال المؤتمر، المنعقد الثلاثاء بالجزائر، حول الزراعة والأمن الغذائي.

وقال الرئيس الجزائري:" أشعر أننا لسنا بعيدين جدا عن تحقيق استقلالنا الغذائي، تبقى خطوات فقط ونحققه بيقين وليس بشكل مرغم، وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي في أفق 2024-2025".

وأعرب الرئيس الجزائري عن ارتياحه لما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة في قطاع الزراعة، الذي ساهم بأكثر من 7ر14 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، أي بزيادة بـ38 بالمائة مقارنة بعام 2021.



وأضاف أن نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج المحلي بلغت 75 بالمائة، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يشغل حاليا أكثر من 7ر2 مليون عامل.