الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية وتحييد مئات العسكريين الأوكرانيين

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" فوق بلدة دروجكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الأربعاء أن طيران القوات الفضائية الروسية في منطقة دروجكوفكا في دونيتسك أسقط طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في معركة جوية.



وأضاف البيان:" لقد أصابت الضربات الهجومية وطيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك وحدات معادية في دفورتشنايا وسينكوفكا بمنطقة خاركوف"، مشيرا إلى تدمير ثلاث مجموعات "تخريب واستطلاع" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق "نوفوسيلوفسكوي" فى لوجانسك و"تيمكوفكا" في منطقة خاركيف.



وأشار البيان إلى أن خسائر أوكرانيا في هذا الاتجاه بلغت 90 جنديا وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30". وتابع البيان:" أن الإجراءات النشطة للوحدات ونيران المدفعية الروسية دمرت القوة البشرية ومعدات القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في مناطق "ستيلماخوفكا" و"تشيرفونوبوفكا" فى لوجانسك، و"يامبولوفكا" ودونيتسك.. مشيرا إلى تحييد أكثر من 150 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة ومدافع هاوتزر من طراز "Msta-B" و" D-30" في هذا الاتجاه خلال يوم واحد.



وأشار البيان إلى تحييد ما يصل إلى 190 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين و 16 مركبة أثناء العمليات النشطة بواسطة الوحدات ونيران المدفعية من مجموعة القوات الجنوبية الروسية في اتجاه دونيتسك، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 في منطقة أوشيريتينو وقصف قاعدة تخزين الوقود التابعة للواء البحرية 36 للجيش الأوكراني في منطقة "نوفوسيليفكا الأولى" بدونيتسك.



كما أشار البيان إلى أنه في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابورجيا، ألحقت مدفعية مجموعة "فوستوك" الروسية أضرارا بوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوجلدار ونيكولسكوي بدونيتسك، وشيرفونوي ونوفودانيلوفكا وشيرباكي بمقاطعة زابوروجيا، منوها إلى أن الخسائر الأوكرانية في هذه الاتجاهات بلغت 80 جنديا ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".



وذكر بيان الدفاع الروسية أن المدفعية الروسية حيدت في اتجاه خيرسون حوالي 85 جنديا أوكرانيا ودمرت دبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مصفحة و 12 مركبة ومدفعي هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "Akatsia" ومستودع ذخيرة لـلواء الدفاع الإقليمي 123 الأوكراني في قرية الكسندروفكا.