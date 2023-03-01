الخارجية الروسية: كل حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو تثبت أنها أداة فاشلة

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن كل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تثبت أن العقوبات أداة فاشلة.

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على حزمة العقوبات العاشرة من قبل الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء:"إن الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال مفتونا بأفكاره المتغطرسة تجاه روسيا، كان مخطئا في كل التنبؤات حول عواقب العقوبات الخانقة، وسيكون هذا هو الحال هذه المرة أيضا".

وأضافت زاخاروفا:" أن كل "حزمة جديدة من العقوبات علينا توضح أكثر فأكثر شيئا واحدًا، وهو أن القيود المعادية لروسيا أداة فاشلة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق حتى الآن على عشر حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، فضلاً عن عقوبات على الأشخاص الروس. وتُطبق العقوبات الشخصية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا حاليا على أكثر من 1400 فرد وأكثر من 170 منظمة.