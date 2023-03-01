الخارجية الأمريكية: دعوة وزير المالية الإسرائيلى لمحو قرية فلسطينية "مثيرة للاشمئزاز"

كتب محمد جمال

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن دعوة وزير المالية الإسرائيلي لمحو قرية فلسطينية "غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز"، بحسب سكاى نيوز عربية، وأكد برايس أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تصل إلى حد التحريض على العنف، وطالب نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين الآخرين برفض هذه التصريحات والتنصل منها علنا.

وأكد برايس على ضرورة تطبيق مخرجات اجتماع العقبة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لخفض التصعيد.