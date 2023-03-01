الحبس سنة لمتهم بحيازة طلقات نارية فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، بمعاقبة متهم بحيازة طلقات نارية في مدينة نصر، بالحبس مـع الشغل سنة وتغريمه ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسيسن بمحكمة استئناف القاهرة ومحمد لطفي وكيل النيابة ومحمد طه أمين السر

وكشف أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر محافظة القاهرة، أحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل في الأسلحة النارية المشخنة بغير أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازها.

وشهد النقيب، معاون مباحث قسم مدينة نصر، أنه ونفاذاً للإذن الصدر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم انتقل لمحل تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على طلقة وبمواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.