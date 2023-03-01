التنمية المحلية: 204 ملايين جنيه مبيعات "سند الخير" للسلع الغذائية بتخفيضات

وتلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن متابعة مبادرة "سند الخير" منذ إطلاق الوزارة للمبادرة فى 31 مارس الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضى ، والتي استمرت على مدار خمسة وأربعون أسبوعاً، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى فى (18) محافظة كمرحلة أولى وهى محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء)، وتهدف المبادرة إلي تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن المصرى البسيط من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم مما يسهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع بالمحافظات .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى 204 ملايين جنيه ، مشيراً إلي أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 45 ، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 7 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن المبادرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمبيعات اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة خلال هذا الاسبوع حيث بلغ حجم مبيعاتها 3,5 مليون جنيه .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة شملت 16 محافظة فى أسبوعها الـ 45 وهى محافظات (القاهرة- الجيزة- بنى سويف- أسيوط - قنا –القليوبية- جنوب سيناء- الغربية-أسوان-الدقهلية-الاسماعيلية-المنيا-الأقصر- كفر الشيخ- المنوفية -البحيرة)، وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة على المحافظات، ووصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و 5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و 4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و 3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلي أن المبادرة تساهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب .

ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لإنجاحها، وتحقيق هدفها في توفير مستلزمات المواطنين، والتأكد من الإلتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها ( لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، وغيرها)، مع متابعة إلتزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة سند الخير يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية ، ساهمت فى توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي ، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.