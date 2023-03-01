التخطيط: الزراعة تستحوذ على النسبه الأكبر من حجم الاستثمارات الحكومية

كتبت أسماء أمين

اهتمت الدولة المصرية بتنمية غير مسبوقة فى محافظة سيناء خلال السنوات القليلة الماضية وقامت بإنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة

واوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى ملامح خطتها للعام المالى 2023، أنها تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية العملاقة فى محافظة شمال سيناء خلال عام الخطة، وأبرز تلك المشروعات الاهتمام بمجال الزراعة واستصلاح الأراضى، وإنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء.

وحول الملامح الأساسية للبرامج التنموية لـمحافظة شمال سيناء بخطة عام 22/2023، الاستثمارات الـمُوجّهة للمحافظة، أشار تقرير لوزارة التخطيط أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 22/2023 لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالي 5 مليار جنيه، نحو 80% منها أي ما يقدر بـ 4 مليار جنيه ممولة منالخزانة العامة، متابعه أن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة بنسبة 28%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاع الصرف الصحي بنسبة 8.1%، المياه بنسبة 7.9%، قطاع التعليم بنسبة 7.6%.

وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة شمال سيناء خلال عام الخطة، والتي تضم أبرزها في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، إنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة 13 تجمعًا تنمويًا بشبة جزيرة سيناء، وفي مجال الصرف الصحي، تضمنت المشروعات وفقًا للتقرير مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار، مد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة.

وفيما يتعلق بالمشروعات في مجال الخدمات الأخرى، وقطاع المياه، أشار التقرير إلى أبرز المشروعات المتمثلة في توفير مناخ ملائم للعمل، تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة مناخ مناسب للعاملين بالمديرية بهدف تحسين أداء الخدمة المقدمة للجمهور، إتاحة وحدات مناسبة وملائمة للمواطنين محدودي الدخل وتوفير حياة ملائمة لهم وتنفيذ المشروع القومي للإسكان باعتباره أحد المشروعات القومية التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، إحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب بمراكز المحافظة، إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بالعريش.

وفيما يخص مشروعات التعليم والنقل والتخزين والتشييد والبناء، فأوضح التقرير أن أبرز المشروعات في تلك القطاعات تضمنت تجهيز مدارس التعليم العام، وإعادة تأهيل مدارس التعليم الفني، تطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية، إلى جانب استكمال إنشاء عدد 400 قرية كظهير صحراوي، استكمال تنمية وتطوير مدينة العريش، إنشاء منفذ رفح، بالإضافة إلى استكمال إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي طاقة سكانية 50 ألف نسمة.