اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 08:27 م
أكرم القصاص
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التحالف الوطنى للعمل الأهلى: البدء فى تجهيز 5 ملايين كرتونة قبل رمضان

الأربعاء، 01 مارس 2023 07:27 م
التحالف الوطنى للعمل الأهلى: البدء فى تجهيز 5 ملايين كرتونة قبل رمضان الدكتورة نهى طلعت
رامى محيى الدين

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قالت الدكتورة نهى طلعت عبد القوى أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، إن التحالف بدأ التحرك لأنه يتبقى على شهر رمضان المبارك حوالى 3 أسابيع، وتم البدء في آليات التعبئة والتنسيق لكيفية تسليم الأسر، ونستهدف هذا العام أن نجهز 5 ملايين كرتونة مواد غذائية نستهدف بها 5 ملايين أسرة من الموجودين بقاعدة البيانات للأسر الأكثر احتياجا.
 
وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم" مع محمد مصطفى شردى المذاع على قناة الحياة اليوم: "لن يكون هناك ازدواج أسماء وستكون الكرتونة بكميات كافية لكل أسرة، وفى كراتين بها 30 أو 23 كيلو مواد غذائية، ولدينا كروت الخير وهم حوالى 500 ألف كارت سيتم توزيعها لمن لا يريد أن يتسلم مواد غذائية، وأى مساهمة للمتبرعين تزود العدد وسيكون قيمة مضافة على العدد الموجود حاليا".
 
وتابعت: "كل ما نرجوه من مبادرة كتف بكتف أن تكون هناك حالة موجودة فى المجتمع المصرى وعودة روح التكافل بين المواطنين".

التخالف الوطنى للعمل الاهلى

نهى طلعت عبد القوى

كراتين رمضان

كروت الخير



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