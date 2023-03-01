اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 01:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان العربي يطالب بإدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب

الأربعاء، 01 مارس 2023 12:00 ص
البرلمان العربي يطالب بإدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب المستوطنين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب البرلمان العربي، عن استنكاره البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، ولا سيما أعمال العنف التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس ومدن الضفة.

وأكد البرلمان العربي - في بيان صدر مساء الثلاثاء، أن إرهاب المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين العزل أصبح أسلوباً ممنهجاً، وعدم ردعهم ومحاسبتهم أعطى لهم الفرصة بالاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم من إطلاق الرصاص وحرق المنازل والمركبات، وطرد المزارعين من أراضيهم، وارتكاب جرائم قتل بحق الشعب الفلسطيني، في مشاهد تعيد إلى أذهان المجتمع الدولي مشاهد حرقهم لعائلة الدوابشة، والطفل أبو خضير، والمسجد الأقصى، ومجزرة الحرم الإبراهيمي، وغيرها من المجازر البشعة بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة والمتواصلة، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، في حماية حكومة يمينية متطرفة، ووضع حد لإفلات المجرمين من العقاب، وإدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب.

 


البرلمان العربي

ميليشيات المستوطنين

المستوطنين

الإسرائيليين

قوائم الإرهاب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة