البحوث الفلكية ترد على احتمالية تعرض شواطئ مصر لـ"تسونامى".. التفاصيل

كتب محمود راغب

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلازل تحدث بكل مكان طوال الوقت سواء في مصر أو غيرها من الدول، لكن بفضل الله مصر ليست على حزام الزلازل.

وأضاف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن التنبؤ بالزلازل أمر مستحيل علمياً، ولا يوجد علاقة سببيه بين حركة الكواكب والزلازل علي الأرض والكواكب نفسها تحدث عليها زلازل.

وتابع المعهد القومى للبحوث الفلكية: لم تنفجر أي براكين في البحر المتوسط وشواطئ مصر لن تتعرض لأمواج سونامي.

وأوضح المعهد أن الهزات الأرضية ليست كلها بسبب الزلازل فهناك أسباب أخري مثل الإنشاءات الضخمة وغيرها، ودور المعهد العلمي هو إصدار البيانات الرسمية عند حدوث زلزال فقط ونشر الوعي بإستمرار عن ظاهرة الزلازل.

وأكد المعهد أن عدد الزلازل لم يزيد عن أي أعوام سابقة وهذه معلومة مبنيه علي سجلات الزلازل السابقة، ولكن شدة المتابعة بعد زلزال سوريا وتركيا وكثره الشائعات علي وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة تدوال الأخبار عنها أعطى هذا الانطباع الخاطئ.