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البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء

الأربعاء، 01 مارس 2023 06:00 ص
البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب محمد الأحمدى

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يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، فى السادسة مساء، حيث يستكمل سلسلة عظاته عن الأسرة.

 

وأكدت الكنيسة الأرثوذكسية، أن إذاعة العظة تكون من خلال القنوات الرسمية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.  

 

جدير بالذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير فى مطعم الكلية الإكليريكية.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

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