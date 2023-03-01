

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر بهذا الشأن، أن هذا التبرع يسهم في تمكين الوكالة من الوفاء بمهام ولايتها وحماية ومساعدة لاجئي فلسطين ولعب دور عامل استقرار في المنطقة.



وأفاد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بأن التمويل متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي يعيد التأكيد على التزامه برفاه لاجئي فلسطين وحقوقهم إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.



وشدد على التزام الأونروا بأعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة عملياتها، واضعة مصلحة اللاجئين في صلب عملها، مشيرا إلى أن "تبرعات الاتحاد الأوروبي ستساعد في الحفاظ على الخدمات الحيوية في أرجاء المنطقة، بما في ذلك التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وصبي، مثلما ترسل رسالة أمل في وقت يعاني فيه لاجئو فلسطين من أسوأ الظروف الاجتماعية الاقتصادية منذ سنوات.



من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورجسدورف: "هذه الحزمة التي تبلغ قيمتها 82 مليون يورو تظهر مرة أخرى التزامنا ودعمنا الطويل الأمد للوكالة وموظفيها البالغ عددهم 28 ألف موظف يقدمون الخدمات الرئيسة عبر أقاليم عملياتها الخمسة".



وأضاف: "إننا جميعا نتحمل مسؤولية جماعية تجاه لاجئي فلسطين من أجل استدامة عمل الأونروا، وعلينا أن نقدم، لهذا الغرض، تمويلا متعدد السنوات يمكن التنبؤ به وموثوقا به"، لافتا إلى أن "الوضع المالي للأونروا ما يزال حرجا وهناك حاجة ماسة إلى دعم إضافي من مجتمع المانحين الأوسع من أجل منع أي انقطاع في خدمات الأونروا".



ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد ثالث أكبر مانح للأونروا، حيث تبرع للميزانية البرامجية للوكالة بمبلغ 97 مليون يورو في عام 2022"، مشيرا إلى أن "الدعم المتوقع والموثوق به من الاتحاد الأوروبي قد مكّن الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية عند الخطوط الأمامية للاجئي فلسطين، بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وتحسين المخيمات وذلك في أرجاء أقاليم العمليات الخمسة".