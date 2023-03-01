اليوم السابع
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الأربعاء، 01 مارس 2023 12:03 م
أكرم القصاص
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الإمارات تتضامن مع اليونان وتعزى فى ضحايا اصطدام قطارين

الأربعاء، 01 مارس 2023 11:12 ص
الإمارات تتضامن مع اليونان وتعزى فى ضحايا اصطدام قطارين جانب من الحادث
أ.ش.أ

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أكدت دولة الإمارات تضامنها مع اليونان في ضحايا اصطدام قطارين في مدينة لاريسا وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء - عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة اليونان وشعبها وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية اليونان، في ضحايا حادث اصطدام قطارين في مدينة (لاريسا) وسط اليونان؛ والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء - تعاطف الأردن مع جمهورية اليونان، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

 


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