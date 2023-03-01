الأقصر تنجح فى خطة رصف الطرق خلال يناير وفبراير بنسبة 100% × 12 معلومة

شهدت مراكز محافظة الأقصر معدلات تطوير غير مسبوقة فى مجال النقل والطرق، حيث تواصل المحافظة وفق رؤية متكاملة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة، لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى اللائق بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقدم "اليوم السابع" فى خدمة للقراء تفاصيل ومعلومات العمل فى خطة رصف الطرق خلال شهور يناير وفبراير بنسبة 100%:

1. تضمنت أعمال وخطة الرصف العمل فى مركز البياضية جنوب الأقصر

2. تم العمل فى البياضية بشارع الشرطة، وشارع الشيخ حسن الدح، ومنطقة المسجد العتيق، وشارع النجوم، وشارع الجزيرة وتفرعاته.

3. تم الإنتهاء من الأعمال بالبياضية بنسبة تنفيذ 100% وذلك بإجمالى 2400 متر

4. جارى العمل فى أعمال رصف طريق الندى لاند بطول 2 كم مزدوج

5. يجرى العمل فى امتداد منطقة المسجد العتيق بالبياضية بطول 700 متر

6. كافة الأعمال قامت بها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

7. تم الانتهاء من أعمال رصف تفرعات بجوار حى شرق بمدينة الأقصر

8. يجرى العمل بتفرعات شارع نجع الخطباء، والشارع الموازى للسكة الحديد بنسبة تنفيذ 100% بإجمالى طول 1050 متر

9. تجرى أعمال التطوير بمنطقة إمتداد شارع التليفزيون بطول 2000 متر

10. تتواصل أعمال الرصف بشارع حوض البلاح بطول 2000 متر

11. وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة

12. أكد المحافظ على التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل الحركة المرورية بمحيط الأعمال