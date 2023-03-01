الأقصر تعلن مزايدة علنية لاستغلال العبارتين "الأقصر 1 و2" 3 سنوات.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم المحافظ، عن طرح فعاليات المزايدة العلنية العامة لاستغلال العبارتين الأقصر 1 والأقصر 2 لمدة ثلاث سنوات، وذلك بجلسة الثلاثاء 21 مارس الجارى،

وقالت محافظة الأقصر، أنه يبلغ تأمين دخول المزاد 500 ألف جنيه، ويبلغ ثمن كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 796.90 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتم تحديد جلسة الثلاثاء الموافق 21/3/2023 م، حيث تباع الكراسة وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية ت ف / 0952281578 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط والمواصفات، حيث يمكن الاطلاع والحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات ، والقانون 182 لسنة 2018 م ولائحته التنفيذية مكملان لهذا للإعلان.

ويقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تم إنشاء 2 معدية أهالى جديدة لخدمة تنقلات الأهالي فى نهر النيل بين الشرق والغرب، لخدمة الآلاف من أبناء البرين الغربي والشرقي بالمحافظة بجانب الأفواج السياحية، وهما المعديات (الأقصر 1 والأقصر 2)، حيث تلك المعديات الجديدة فخر الصناعة المصرية والتى تم تصنيعها على أعلى مستوى بواسطة خبراء شركة القناة للترسانة النيلية، والتى أشادت لجنة القوات البحرية بالتصميم الفريد من نوعه والذي ينفذ لأول مرة.

ويضيف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه أبدى أعضاء لجنة القوات البحرية بعض التعديلات التي تمت مراجعتها بواسطة شركة القناة للترسانة النيلية والشركة الموردة للمعدات والتى حضرت جميع مراحل الاختبارات وقد تمت إجراءات الإستلام الإبتدائى، وأبدت شركة القناة للترسانة النيلية استعدادها الإنتهاء من تلك التعديلات والتى تضيف لهذا النموذج الكثير من المميزات.